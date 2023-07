SILK ROAD MEDICAL, INC : BofA Securities dégrade le titre

Silk Road Medical, Inc. est une société de dispositifs médicaux. La société a développé une approche pour le traitement de la maladie de l'artère carotide appelée revascularisation de l'artère transcarotide (TCAR). La TCAR de la société repose sur deux concepts - un accès carotidien direct peu invasif dans le cou et une inversion du flux sanguin à haut débit pendant la procédure pour protéger le cerveau - et combine les avantages des techniques endovasculaires avec les principes chirurgicaux fondamentaux. Le système de neuroprotection transcarotidien ENROUTE (NPS) et le système d'endoprothèse transcarotidien ENROUTE de la société sont les produits utilisés dans la TCAR. L'endoprothèse transcarotidienne ENROUTE est indiquée pour les patients présentant un risque chirurgical élevé et est conçue pour être utilisée conjointement avec le système ENROUTE NPS pendant la procédure TCAR. L'ENROUTE Transcarotid NPS est un dispositif utilisé pour accéder à l'artère carotide commune et déclencher une inversion temporaire du flux sanguin afin de protéger le cerveau d'un accident vasculaire cérébral pendant la pose et l'implantation de l'endoprothèse ENROUTE Transcarotid.