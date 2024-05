Silk Road Medical, Inc. est une société de dispositifs médicaux qui se consacre à la réduction du risque d'accident vasculaire cérébral et de ses conséquences. La société a mis au point une approche pour le traitement de la maladie de l'artère carotide appelée Revascularisation de l'artère trans-carotide (RATC). La TCAR est une procédure cliniquement éprouvée qui combine des principes chirurgicaux de neuroprotection avec des techniques endovasculaires peu invasives pour traiter les blocages de l'artère carotide qui risquent de provoquer un accident vasculaire cérébral. Son portefeuille de produits comprend cinq composants à usage unique : ENROUTE Transcarotid Neuroprotection System, ENROUTE Transcarotid Stent System, ENHANCE Transcarotid Peripheral Access Kit, ENROUTE 0.014'' Guidewire et ENROUTE Enflate Transcarotid RX Balloon Dilation Catheter. Elle fabrique les produits ENROUTE NPS et ENROUTE NPS PLUS, ou ses produits ENROUTE NPS, sur ses sites de Sunnyvale, en Californie, et de Plymouth, dans le Minnesota. Ces installations offrent un espace total de plus de 35 000 pieds carrés pour ses opérations de production et de distribution.

Indices liés Russell 2000