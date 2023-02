Berenberg abaisse la recommandation de Siltronic à 'Hold' et l'objectif à 91 euros

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a dégradé Siltronic de "acheter" à "conserver" et a abaissé son objectif de cours de 95 à 91 euros. Après des hausses à deux chiffres des prix des wafers l'an dernier, qui auraient pu compenser les coûts élevés de l'énergie et l'inflation chez Siltronic, la situation a changé, écrit l'analyste Gustav Froberg dans une étude publiée lundi. Les stocks des clients semblent augmenter face à une demande plus faible pour l'électronique grand public, ce qui entraîne des risques pour les résultats à court terme du fabricant de wafers. Les estimations moyennes des analystes n'en tiennent pas encore pleinement compte./ck/mis

Publication de l'étude originale : 10.02.2023 / 17:16 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

