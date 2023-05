Jefferies relève Siltronic à 'Buy' - objectif relevé à 95 euros

NEW YORK (dpa-AFX) - Le bureau d'études Jefferies a relevé Siltronic de "conserver" à "acheter" et a augmenté son objectif de cours de 75 à 95 euros. Les actions du fabricant de wafers intègrent déjà une grande partie des nouvelles négatives, a écrit l'analyste Constantin Hesse dans une étude publiée mardi. Il a fait référence aux perspectives revues à la baisse au premier trimestre. De plus, il y a les premiers signes que le cycle d'affaires pourrait avoir atteint le creux de la vague. Les fabricants de puces augmentent déjà leurs capacités de production. Malgré la bonne marche des deux dernières semaines, les actions sont encore peu valorisées.

