Siltronic est le n° 4 mondial de la production et de la commercialisation de plaques à base de silicium hyper pur. Les produits du groupe, dotés d'un diamètre jusqu'à 300 mm, comprennent des plaques épitaxiales, polies, traitées thermiquement et spéciales destinées à la fabrication de puces et de semi-conducteurs (microprocesseurs, cartes mémoires, produits analogiques, etc.). A fin 2018, Siltronic dispose de 4 sites de production implantés en Allemagne (2), à Singapour et aux Etats-Unis. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (7,9%), Europe (11%), Chine et Taiwan (28%), Corée (22,8%), Asie (17%), Etats-Unis (11,8%) et autres (1,5%).