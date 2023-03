Siltronic : Un démarrage retardé de l'usine de Singapour est possible en cas de chute de la demande

MUNICH (dpa-AFX) - Si les conditions de marché continuent de se dégrader, le fournisseur de l'industrie des puces Siltronic pourrait retarder la montée en puissance de sa nouvelle usine à Singapour. "Nous pourrions ajuster la deuxième phase de montée en puissance", a déclaré jeudi le directeur général de Siltronic, Christoph von Plotho, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes dans le cadre de la publication des résultats définitifs de l'entreprise pour 2022. Mais la décision sera prise plus tard, lorsque l'évolution de la demande pourra être mieux évaluée. Selon le planning actuel, les premières tranches devraient être livrées aux clients au début de l'année 2024 à partir de la nouvelle usine d'un coût d'environ deux milliards d'euros.

Après un boom accompagné de nombreux problèmes d'approvisionnement pendant la pandémie Corona, le secteur des puces s'affaiblit actuellement. De nombreuses entreprises avaient accumulé des stocks importants, qui sont maintenant utilisés. De plus, les incertitudes économiques et l'inflation élevée incitent de nombreuses personnes à ne pas acheter de produits électroniques grand public, tout comme les entreprises à ne pas acheter de technologie.

Les fabricants de puces mémoire, en particulier, sont actuellement sous pression. Selon von Plotho, il n'est pas possible de dire exactement combien de temps durera le déstockage. Mais il s'agit probablement d'une affaire de deux ou trois trimestres. "Mais je ne peux pas imaginer que ce soit plus de trois trimestres", a-t-il déclaré. L'industrie des puces a toujours été soumise à de fortes fluctuations, les chutes de la demande et les reprises se succédant souvent rapidement.

Dans ce contexte, Siltronic, qui fournit des tranches de silicium (wafers) pour la fabrication de puces électroniques, avait déjà donné en février des perspectives modérées pour 2023. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel devraient donc baisser de manière significative./mis/men/stk