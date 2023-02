Siltronic prévoit une baisse des bénéfices en 2023, les actions sont en passe de connaître leur pire journée depuis près de 3 ans

Siltronic part du principe que les ventes, sa marge EBITDA (earnings before interests, taxes, depreciation and amortization) et son bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) seront nettement inférieurs en 2023.

Pour le premier trimestre de l'année, la firme munichoise prévoit une baisse de 15 % des ventes par rapport aux niveaux observés au dernier trimestre de 2022, ainsi qu'une marge EBITDA comprise entre 30 % et 33 %.

La société bavaroise a cité les ajustements attendus des stocks ainsi que le report à court terme des volumes de livraison de certains clients au cours du premier semestre 2023 comme ayant un impact sur le premier trimestre.

Les actions de Siltronic ont chuté de 10 % après l'annonce et sont en passe de connaître leur pire journée depuis près de trois ans.