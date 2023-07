(Nouveautés : déclarations de la direction lors de la conférence téléphonique avec les analystes, cours de l'action en hausse après une chute initiale)

MUNICH (dpa-AFX) - Après un premier semestre difficile, le fabricant de semi-conducteurs Siltronic s'attend à un affaiblissement de la demande dans les mois à venir. Lors de la publication des résultats du deuxième trimestre, la participation de Wacker-Chemie a fait référence jeudi à la correction continue des stocks chez les fabricants de puces et leurs clients. Malgré une demande morose et un recul des ventes, Siltronic s'attend à ce que les prix de vente restent stables.

En ce qui concerne les différents groupes de clients, le directeur de Siltronic Michael Heckmeier a expliqué lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que ce sont surtout les fabricants de puces mémoire qui ont commencé, parfois assez tard, à réduire leurs stocks importants. C'est pourquoi le processus dans ce domaine devrait se prolonger jusqu'en 2024. Les producteurs de puces logiques, qui profitent en outre de la tendance à l'intelligence artificielle, sont plus avancés. Dans les semi-conducteurs de puissance, qui doivent gérer des intensités de courant et des tensions élevées, notamment dans les voitures électriques et l'industrie, la situation semble globalement plus robuste.

Après des pertes initiales de plus de cinq pour cent, les actions se sont ressaisies et n'étaient plus que légèrement dans le rouge en fin de matinée, à 75,90 euros. Il en résulte toujours une hausse annuelle de plus de onze pour cent. Depuis une forte chute du cours au premier semestre 2022, lorsqu'une reprise par l'entreprise taïwanaise GlobalWafers a échoué en raison de la résistance des autorités et que la faiblesse actuelle du marché se dessinait de plus en plus, le cours oscille principalement entre 60 et 80 euros. Les titres fluctuent de toute façon fortement, presque au même rythme que les traditionnels hauts et bas du secteur des puces.

Dans l'ensemble, l'évolution des affaires est désormais plus facile à prévoir, de sorte que la direction de Siltronic peut se permettre d'établir des perspectives annuelles plus concrètes. Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires du groupe pour 2023 soit inférieur de 14 à 19 pour cent à celui de l'année précédente, qui était de 1,8 milliard d'euros. La marge bénéficiaire avant intérêts, impôts et amortissements (marge Ebitda) devrait atteindre 26 à 30 pour cent, contre un peu plus de 37 pour cent en 2022. Jusqu'à présent, Heckmeier n'avait envisagé qu'un net recul de ces deux chiffres clés.

Au cours du deuxième trimestre écoulé, l'entreprise a atteint les prévisions des analystes en matière de chiffre d'affaires, avec une baisse des recettes d'environ neuf pour cent à près de 404 millions d'euros par rapport à la même période de l'année précédente. Par rapport au premier trimestre, le chiffre d'affaires est resté pratiquement stable. Le bénéfice d'exploitation (Ebitda) de 118,6 millions d'euros - une baisse de près d'un cinquième en comparaison annuelle et de plus de cinq pour cent par rapport au trimestre précédent - a dépassé les estimations du consensus.

Malgré le marasme actuel des puces électroniques, qui, dans un contexte d'inflation élevée, est aussi une conséquence de la réticence des gens et des entreprises à acheter des smartphones, des ordinateurs et d'autres produits électroniques, Siltronic reste confiant à plus long terme. Le "nombre croissant d'applications finales basées sur des mégatendances telles que l'intelligence artificielle, la numérisation et l'électromobilité" signifie une tendance de croissance à moyen et long terme pour les plaquettes de silicium, a-t-on indiqué.

C'est pourquoi Siltronic investit depuis quelque temps beaucoup d'argent dans une nouvelle usine à Singapour ; en outre, le site de production de Freiberg en Saxe a été agrandi d'un autre hall de tirage pour les cristaux de silicium. Ces cristaux permettent de fabriquer des plaquettes de silicium pur que les clients de Siltronic peuvent ensuite transformer en puces électroniques.

Pour cette raison et en raison de la hausse des prix, les investissements augmenteront encore en 2023. Concrètement, selon le communiqué, environ 1,3 milliard d'euros sont désormais prévus, contre près de 1,1 milliard d'euros l'année précédente. En 2024, les investissements devraient toutefois diminuer de plus de la moitié. Ainsi, la nouvelle usine de Singapour devrait commencer à produire début 2024, comme cela a déjà été annoncé, et augmenter progressivement sa production en fonction de l'évolution de la demande./mis/jcf/zb/ngu