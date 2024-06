Silvaco Group, Inc. est un fournisseur de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), de logiciels d'automatisation de la conception électronique (ACE) et de propriété intellectuelle des semi-conducteurs (PIS). La société est spécialisée dans le développement de la technologie derrière la puce et fournit des solutions qui s'étendent des atomes aux systèmes, en commençant par la fourniture de logiciels pour la simulation au niveau atomique des semi-conducteurs et des matériaux photoniques pour les dispositifs, jusqu'à la fourniture de logiciels et de SIP pour la conception et l'analyse de circuits et de solutions au niveau du système. Elle fournit des SIP pour les systèmes sur puce (SoC) et les circuits intégrés (IC), ainsi que des outils de gestion des SIP pour permettre aux équipes de collaborer à la conception de SoC complexes. Ses solutions EDA fournissent des flux de conception analogique personnalisés qui associent des vues de disposition électrique et physique à la simulation de circuits et à la vérification physique, y compris la validation dans des fonderies sélectionnées, afin de garantir une conception correcte et des produits à haut rendement avant de s'engager dans la production finale de silicium.

Secteur Logiciels