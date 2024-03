Silver Bull Resources, Inc. est une société canadienne en phase d'exploration. La société est engagée dans l'exploration et le développement du projet Sierra Mojada. Le projet Sierra Mojada est un district minier d'argent, de plomb et de zinc, qui est situé à environ 250 kilomètres (km) au nord de la ville de Torreon dans l'État de Coahuila, au Mexique. La société fait partie d'un ensemble de terrains composé d'environ 20 concessions minières totalisant 4 715 hectares. La principale zone de minéralisation trouvée à Sierra Mojada s'étend sur six kilomètres dans une direction est-ouest le long de la base de la chaîne Sierra Mojada coïncidant avec la faille Sierra Mojada. Le projet possède une ressource globale mesurée et indiquée conforme à la norme NI43-101 d'environ 58,7 millions de tonnes de zinc et de plus de 50 or par tonne (g/t) d'argent pour environ 4,670 milliards de livres de zinc et plus de 90,8 millions d'onces d'argent. La société a des activités au Mexique, au Kazakhstan et au Canada.

Secteur Sociétés minières intégrées