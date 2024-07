Silver Dollar Resources Inc. est une société d'exploration minière. La société se consacre à l'acquisition et à l'exploration de ressources minérales. Ses principaux projets se situent dans la ceinture argentifère et aurifère de Durango-Zacatecas, au Mexique, et comprennent la propriété d'argent (Cu-Au) phare de La Joya et la propriété d'argent-or de Nora. La propriété d'argent-cuivre-or La Joya est située dans la partie sud-est de l'État de Durango, dans la ceinture d'argent mexicaine. La Joya est une propriété en phase d'exploration avancée, composée d'une quinzaine de concessions minières totalisant 4 646 hectares (ha) et abritant les gisements Main Mineralized Trend (MMT), Santo Nino et Coloradito. La propriété d'argent et d'or de Nora est située dans la sous-province orientale de la Sierra Madre, dans la zone de transition vers le haut plateau du Mexique. La propriété se trouve au centre de la tendance argentée qui s'étend du nord-ouest au sud-est à travers l'État de Durango. La propriété est située à environ 200 km au nord-nord-ouest de la ville de Durango.