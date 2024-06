Silver Elephant Mining Corp. est une société canadienne d'exploration et d'exploitation de mines d'argent. Le principal projet de la société est le projet d'argent Pulacayo en Bolivie. Le projet Pulacayo Paca comprend sept concessions minières couvrant une superficie d'environ 3 560 hectares de zones contiguës centrées sur le site historique de la mine et de la ville de Pulacayo. Le projet Pulacayo Paca est situé à 18 kilomètres à l'est de la ville d'Uyuni, dans le département de Potosi, au sud-ouest de la Bolivie. Le projet Triunfo couvre environ 256 hectares dans le département de La Paz, situé à environ 75 km à l'est de la ville de La Paz, en Bolivie. Ses projets comprennent également la propriété de nickel Minago au Canada (le projet Minago) et la propriété de vanadium Gibellini au Nevada, aux États-Unis (le projet Gibellini). La société possède également des intérêts à 100 % dans les projets suivants : le projet de charbon Ulaan Ovoo, situé en Mongolie, et les projets de charbon Chandgana Khavtgai et Tal, situés en Mongolie.

