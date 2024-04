Silver Lake Resources Limited est une société aurifère multi-actifs basée en Australie, qui opère dans les régions des Eastern Goldfields et du Midwest de l'Australie occidentale et dans le nord de l'Ontario, au Canada. La société se consacre à l'exploration, au développement minier, à l'exploitation minière et à la vente d'or et de concentré d'or et de cuivre. Les secteurs d'activité de la société comprennent les opérations Mount Monger, Deflector (y compris le projet Rothsay) et Sugar Zone. Les exploitations de Mount Monger et de Deflector sont toutes deux situées en Australie occidentale, tandis que l'exploitation de Sugar Zone est située dans l'Ontario, au Canada. L'exploitation de Mount Monger produit des lingots d'or, l'exploitation de Deflector produit des lingots d'or et des concentrés d'or-cuivre, et l'exploitation de Sugar Zone produit des lingots d'or et des concentrés d'or. Ses filiales comprennent Backlode Pty Ltd, Central Infrastructure Pty Ltd, Deflector Gold Pty Ltd, Gullewa Gold Project Pty Ltd, Silver Lake (Rothsay) Pty Ltd, Silver Lake Canada Inc et Silver Lake Ontario Inc.

Secteur Or