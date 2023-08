Silver Lake Resources Limited est une société basée en Australie, qui est engagée dans l'exploration, le développement minier, l'exploitation minière et la vente d'or et de concentré d'or/cuivre en Australie. La société est engagée dans l'exploitation de Mount Monger et l'exploitation de Deflector. Le champ aurifère du Mont Monger est situé dans la subdivision du terrane de Kalgoorlie de la province des champs aurifères de l'Est. Le champ aurifère du Mont Monger est situé à environ 50 kilomètres (km) au sud-est de Kalgoorlie et est accessible par la route du Mont Monger, qui est en bitume sur 15 km puis une route tous temps sur les 35 km restants. Le projet d'or et de cuivre de Deflector est situé dans la région sud de Murchison en Australie occidentale, à 450 km au nord de Perth et à 160 km à l'est de la ville régionale de Geraldton en Australie occidentale. La société, par l'intermédiaire de Harte Gold Corp, possède une participation dans la mine Sugar Zone, qui est située dans le nord de l'Ontario, à environ 30 km au nord de White River ou à mi-chemin entre Thunder Bay et Sault Sainte-Marie.

Secteur Or