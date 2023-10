Silver Mines Limited est une société d'exploration de l'argent basée en Australie. La zone de projet de la société comprend 2 007 kilomètres carrés (490 000 acres) de titres couvrant environ 80 kilomètres de direction des roches volcaniques minéralisées de Rylstone. Elle détient également des positions foncières dans le district d'Orange/Blayney couvrant 747 kilomètres carrés (185 000 acres). Ses projets comprennent le projet Bowdens Silver, le projet Barabolar et le projet Tuena Gold. Le projet Bowdens Silver est situé à environ 26 kilomètres (km) à l'est de Mudgee, dans la région des Tablelands centrales de la Nouvelle-Galles du Sud, et à environ 260 km par la route de la capitale de l'État, Sydney. Le projet Barabolar est situé dans le centre de la Nouvelle-Galles du Sud, à environ 26 km à l'est de Mudgee et à 10 km au nord-ouest du projet d'argent Bowdens de la société. Le projet aurifère Tuena est situé à 80 kilomètres au sud de la ville d'Orange, en Nouvelle-Galles du Sud. La société détient également 100 % des propriétés EL8973, EL8974, EL8975 et EL8526, qui constituent le projet Tuena.

Secteur Métaux et minéraux précieux