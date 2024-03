Silver Predator Corp. (SDP) est une petite société canadienne d'exploration minière qui possède un portefeuille de projets d'exploration de métaux précieux. Les projets de la société comprennent Copper King (Sonora Silver), Cornucopia et Cordero. La propriété Copper King/Sonora Silver consiste en une cinquantaine de titres miniers non brevetés dans le comté de Shoshone, en Idaho. Le projet est situé à l'extrémité est du district minier de Coeur d'Alene Silver et à l'extrémité sud de la ceinture d'argent et de cuivre de Revett. Les concessions de Cornucopia se trouvent dans le district minier d'argent (or) de Cornucopia, situé dans le comté d'Elko, au Nevada. La position foncière consolidée consiste en un brevet et environ 28 titres miniers non brevetés orientés nord-nord-ouest le long du système de veines Leopard. La propriété aurifère Cordero est située à 7 miles au sud-ouest de la ville de McDermitt dans le comté de Humboldt, au centre-nord du Nevada. Le projet est situé dans le district minier d'Opalite, sur le bord sud-est du complexe de la caldeira de McDermitt.

