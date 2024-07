Silver Predator Corp. (SDP) est une petite société d'exploration minière qui possède un portefeuille de projets d'exploration de métaux précieux. La société possède le projet de cuivre-argent Copper King (Copper King) dans le district argentifère de Coeur d'Alene, dans le nord de l'Idaho, aux États-Unis, ainsi que d'autres propriétés d'exploration à un stade précoce aux États-Unis. La propriété Copper King consiste en une cinquantaine de titres miniers non brevetés dans le comté de Shoshone, dans l'Idaho. Le projet est situé à l'extrémité est du Coeur d'Alene Silver Mining District et à l'extrémité sud de la Revett Silver-Copper Belt. La propriété aurifère Cordero est située à sept miles au sud-ouest de la ville de McDermitt dans le comté de Humboldt, au centre-nord du Nevada, aux États-Unis. La propriété Cornucopia est située dans le district minier historique d'argent (or) de Cornucopia, dans le comté d'Elko, au Nevada, aux États-Unis. La position foncière consolidée consiste en des titres miniers brevetés et non brevetés orientés nord-nord-ouest le long du système de veines Leopard.