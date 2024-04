Silver Viper Minerals Corp est une petite société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration des métaux précieux à Sonora, au Mexique. La société exploite le projet d'or et d'argent La Virginia, qu'elle détient à 100 %, et a l'option d'acquérir une participation de 100 % dans le groupe de claims Rubi-Esperanza. Le projet est une propriété d'exploration précoce, ciblant une série de dykes intrusifs latéraux et de zones de brèches contenant une minéralisation or-argent de type épithermal. La Virginia est située dans une chaîne de montagnes de la Sierra Madre Occidental. Elle est située à environ 220 kilomètres à l'est-nord-est de Hermosillo, Sonora, et présente un potentiel de minéralisation épithermale de métaux précieux à faible sulfuration.

Secteur Sociétés minières intégrées