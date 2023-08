SilverBow Resources, Inc. est une société pétrolière et gazière indépendante. La société se concentre sur l'acquisition et le développement d'actifs dans les schistes d'Eagle Ford et la craie d'Austin, situés dans le sud du Texas, où elle a rassemblé environ 180 000 acres nettes réparties sur cinq zones d'exploitation. Elle conçoit et gère le développement d'un puits et supervise les activités d'exploitation et de maintenance au quotidien. Ses zones d'exploitation comprennent Webb County Gas, Western Condensate, Southern Eagle Ford, Central Oil et Eastern Extension. Elle a conclu avec Howard Energy Partners des accords de collecte de gaz prévoyant le transport de sa production d'Eagle Ford et d'Austin Chalk par gazoduc depuis ses zones de Fasken, Rio Bravo, La Mesa et Northern Webb jusqu'au gazoduc Kinder Morgan Texas Pipeline, Eagle Ford Midstream ou Impulsora Pipeline d'Howard. Elle a conclu des accords de traitement et de collecte de gaz avec Targa Resources Corp. et DCP South Central Texas, LLC pour la majorité de sa production de gaz naturel dans la zone AWP.