SilverBow Resources, Inc. est une entreprise du secteur de l'énergie. La société explore, développe et produit du pétrole et du gaz dans les schistes d'Eagle Ford et la craie d'Austin, dans le sud du Texas, où elle a rassemblé environ 222 000 acres nettes dans cinq zones d'exploitation. Ses zones d'exploitation comprennent Webb County Gas, Western Condensate, Southern Eagle Ford, Central Oil et Eastern Extension. En tant qu'opérateur, elle conçoit et gère le développement d'un puits et supervise les activités d'exploitation et de maintenance au jour le jour. La société a conclu avec Howard Energy Partners des accords de collecte de gaz prévoyant le transport de sa production d'Eagle Ford et d'Austin Chalk par gazoduc depuis ses zones de Fasken, Rio Bravo, La Mesa et Northern Webb jusqu'au gazoduc Kinder Morgan Texas Pipeline, Eagle Ford Midstream ou le gazoduc Impulsora Pipeline (Nueva Era) de Howard. Elle a conclu un accord avec Eagle Ford Gathering LLC qui prévoit la collecte et le traitement de la quasi-totalité de sa production de gaz naturel dans la région d'Artesia.

