Silvercorp Metals Inc. : La résistance devrait casser

Données financières USD EUR CA 2021 202 M - 171 M Résultat net 2021 58,5 M - 49,4 M Tréso. nette 2021 124 M - 105 M PER 2021 28,1x Rendement 2021 0,35% Capitalisation 1 497 M 1 492 M 1 265 M VE / CA 2021 6,80x VE / CA 2022 6,45x Nbr Employés 1 207 Flottant 96,0% Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 8,23 $ Dernier Cours de Cloture 8,58 $ Ecart / Objectif Haut 6,07% Ecart / Objectif Moyen -4,14% Ecart / Objectif Bas -11,3% Dirigeants Nom Titre Rui Feng Chairman & Chief Executive Officer Derek Liu Chief Financial Officer S. Paul Simpson Independent Director Yi Kang Liu Independent Director Tok Pay Kong Independent Director