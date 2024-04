Silvercorp Metals Inc. est une société minière. La société produit de l'argent, de l'or, du plomb et du zinc, avec un long historique de rentabilité et de potentiel de croissance. Elle est engagée dans l'acquisition, l'exploration, le développement et l'exploitation de propriétés minières. Les activités de la société comprennent le district minier de Ying, la mine GC et la mine BYP. L'exploitation de Ying est située à environ 240 kilomètres (km) à l'ouest-sud-ouest de Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, en Chine, et à 145 km au sud-ouest de Luoyang. La mine GC est située à environ 200 km à l'ouest de Guangzhou, la capitale de la province de Guangdong, en Chine. La mine BYP est située à environ 220 km à l'ouest de Guangzhou, la capitale de la province de Guangdong, en Chine. La mine BYP est située à environ 220 km au sud-ouest de Changsha, la capitale de la province de Hunan, en Chine. La société exploite également deux usines de flottation des sulfures à Ying, d'une capacité totale de 2 600 tpj.

Secteur Métaux et minéraux précieux