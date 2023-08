SilverCrest Metals Inc. est une société canadienne d'exploration et de développement de métaux précieux. La société se concentre sur les découvertes, les acquisitions à valeur ajoutée et le ciblage de la production dans les districts historiques de métaux précieux du Mexique. La société a deux secteurs d'exploitation : le projet Las Chispas et la propriété El Picacho (Picacho). La propriété Las Chispas est située à environ 180 kilomètres au nord-est de Hermosillo, Sonora, Mexique. Elle est située à environ 12 kilomètres au nord de la propriété. La propriété se compose d'environ 28 concessions totalisant 1400,96 hectares. La propriété El Picacho est située à environ 85 kilomètres routiers au nord-est du projet Las Chispas de la société et se compose de 11 concessions minières totalisant environ 7 060 hectares. La société dispose d'environ 8 foreuses qui tournent et testent des cibles de découverte, d'expansion et de remplissage.

Secteur Métaux et minéraux précieux