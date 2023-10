Silverfish Resources Inc. est une société canadienne engagée dans l'exploration minière et l'acquisition de propriétés minières au Canada. La société se concentre sur le développement de propriétés économiques de métaux précieux et de métaux de base et mène son programme d'exploration sur la propriété Old Timer. La société détient une participation de 75 % dans la propriété Old Timer. La propriété Old Timer est constituée d'environ 5 titres miniers couvrant 2 020 hectares situés dans l'est de la Colombie-Britannique, dans la division minière de Nelson, à environ 17 kilomètres au sud-est de Nelson, en Colombie-Britannique. Elle comprend des zones de cisaillement remplies de quartz et orientées vers le nord-est, principalement dans les métasédiments du groupe Ymir.

Secteur Sociétés minières intégrées