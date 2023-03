JPMorgan met fin à ses relations bancaires avec la bourse de crypto-monnaies Gemini - source

Cette décision intervient quelques jours après que Silvergate Capital Corp, l'un des créanciers les plus influents de l'industrie des actifs numériques, a fait part de ses doutes quant à sa capacité à poursuivre son activité, ce qui a alimenté une déroute sur les marchés des crypto-monnaies.

Dans un tweet, Gemini a déclaré que sa relation avec la banque restait intacte. JPMorgan a refusé de commenter.

Les analystes ont mis en garde contre le manque d'options pour les entreprises de cryptomonnaies à la recherche de partenaires bancaires aux États-Unis, après que les régulateurs ont mis en garde les banques contre tout risque de liquidité pouvant découler de leur implication avec les clients crypto.

Le mois dernier, la Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation et l'Office of the Comptroller of the Currency ont déclaré ensemble que les banques devraient disposer d'outils robustes pour surveiller les fonds placés par des entités liées aux crypto-actifs.

L'effondrement du principal échange FTX a incité les déposants de Silvergate à retirer 8 milliards de dollars de la banque au quatrième trimestre, provoquant une crise de liquidité chez le créancier.

Le plan de JPMorgan a été rapporté pour la première fois par CoinDesk.