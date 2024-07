Le propriétaire de la défunte banque de crypto-monnaie Silvergate Bank a accepté de payer 63 millions de dollars pour mettre fin à des enquêtes sur des manquements en matière de conformité. Il s'agit de la première mesure d'exécution fédérale prise à l'encontre d'entités et d'individus en relation avec une série de faillites bancaires en 2023.

La Réserve fédérale et le régulateur californien ont déclaré lundi qu'ils avaient constaté des lacunes dans le suivi des transactions de Silvergate en conformité avec les lois anti-blanchiment d'argent, tandis que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré que la banque et trois de ses cadres supérieurs avaient fait des déclarations trompeuses.

L'ancien directeur général de la banque, Alan Lane, et l'ancienne directrice des risques, Kathleen Fraher, ont accepté de régler les accusations de la SEC selon lesquelles ils auraient induit les investisseurs en erreur en ce qui concerne la surveillance des clients de crypto-monnaies par la banque, sans admettre ni nier les allégations.

Ils ont accepté des injonctions permanentes, des interdictions de cinq ans pour les dirigeants et les administrateurs, et des pénalités civiles de 1 million de dollars et 250 000 dollars respectivement, a déclaré la SEC. Ils n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

La SEC a également accusé l'ancien directeur financier, Antonio Martino, d'avoir trompé les investisseurs sur les pertes de la société liées aux ventes de titres prévues à la suite de l'effondrement de FTX. Il conteste ces accusations, a déclaré la SEC.

"Antonio Martino nie catégoriquement les allégations de la U.S. Securities and Exchange Commissions à son encontre, et M. Martino se défendra vigoureusement devant le tribunal, où il est certain que les excès de la SEC et sa mauvaise interprétation des faits seront évidents", a déclaré l'avocat de M. Martino dans un communiqué.

Silvergate, basée à La Jolla, en Californie, qui servait principalement des clients dans le secteur des crypto-monnaies, a déclaré en mars 2023 qu'elle mettrait fin à ses activités et procéderait à une liquidation volontaire après avoir subi des pertes à la suite de l'effondrement de l'échange de crypto-monnaies FTX et d'un ralentissement plus général des actifs numériques.

C'est l'une des quatre banques américaines qui se sont effondrées en 2023. À l'instar de la Silicon Valley Bank, Silvergate a vendu des titres de créance à perte alors que les déposants ont retiré plus de 8 milliards de dollars.

Un porte-parole de Silvergate Capital, qui n'a ni admis ni nié les accusations de la SEC, a déclaré que tous les dépôts avaient été remboursés aux clients. "Les règlements annoncés aujourd'hui, qui faciliteront l'abandon de la charte bancaire de Silvergate, s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la liquidation ordonnée de la banque et concluent avec succès les enquêtes de la Réserve fédérale, de la DFPI et de la SEC.

Silvergate Capital versera 20 millions de dollars à la DFPI et 43 millions de dollars à la Fed, tandis que les pénalités de 50 millions de dollars imposées par la SEC seront compensées par les paiements de Silvergate à la Fed et à la DFPI. (Reportage de Michelle Price ; Rédaction de Stephen Coates)