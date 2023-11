Silvergate Capital Corporation est une société holding pour Silvergate Bank (la Banque). La Banque est un fournisseur de solutions et de services d'infrastructure financière pour le secteur des monnaies numériques. La plateforme de la société, connue sous le nom de Silvergate Exchange Network, fournit des solutions de paiement, de prêt et de financement à une catégorie croissante d'entreprises et d'investisseurs spécialisés dans les monnaies numériques. La Banque fournit des services financiers qui comprennent des services bancaires commerciaux, des prêts immobiliers commerciaux et résidentiels, des prêts hypothécaires d'entrepôt et des prêts commerciaux. Elle propose également une gamme complète de produits et de services de dépôt. Le Silvergate Exchange Network (SEN) de la Banque, qui est un réseau de paiement quasi instantané pour les participants au secteur des monnaies numériques, sert de plateforme pour le développement de produits et de services supplémentaires. La société a conçu le réseau SEN d'échanges de monnaies numériques et d'investisseurs en monnaies numériques qui permet le déplacement des États-Unis.

Secteur Banques