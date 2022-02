Silvergate annonce l'extension de son Silvergate Exchange Network à l'euro

Silvergate Capital Corporation (« Silvergate » ou la « société ») (NYSE : SI), le principal fournisseur de solutions d’infrastructure financière innovantes pour le secteur des devises numériques, a annoncé aujourd'hui la création d'Euro SEN – une extension de son Silvergate Exchange Network (« SEN ») – pour permettre aux clients de transférer des euros en temps quasi réel, 24 h/24 et 7 j/7.

« Le SEN, qui a récemment franchi le cap du billion de dollars en volumes de paiements cumulés, fait partie intégrante des opérations quotidiennes de nos clients de devises numériques », a déclaré Alan Lane, président-directeur général de Silvergate. « Le lancement d'Euro SEN constitue un approfondissement de notre engagement pour la mise en œuvre d'une plateforme de paiements supérieure, et nous sommes ravis que nos clients puissent désormais transférer des fonds en euros 24 h/24 et 7 j/7 comme ils pouvaient déjà le faire en dollars américains. »

Euro SEN a été conçu à l'aide de la même technologie que la plateforme de paiement SEN en dollars américains et permet aux clients d'envoyer des euros à d'autres clients Silvergate, avec accès immédiats aux fonds. Les clients peuvent par ailleurs effectuer aisément des conversions euros/dollars et inversement en temps quasi réel.

La technologie, accessible grâce à l'API exclusive de Silvergate et à sa plateforme bancaire en ligne, permet aux bourses de devises numériques et aux investisseurs institutionnels de limiter leur exposition aux fluctuations de prix d'un jour à l'autre partout dans le monde et de tirer parti de possibilités de négociations supplémentaires.

À propos de Silvergate

Silvergate Capital Corporation (NYSE : SI) est le principal fournisseur de solutions et de services d’infrastructure financière innovants pour le secteur en pleine croissance des devises numériques. La plateforme de paiement en temps réel de la société, connue sous le nom de Silvergate Exchange Network, est au cœur de sa suite de solutions de paiement, de prêt et de financement centrée sur le client, au service d’un ensemble croissant d'investisseurs et de sociétés de monnaie numérique dans le monde entier. Silvergate permet la croissance rapide des marchés de devises numériques et refaçonne le commerce mondial pour un avenir en monnaie numérique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220215005244/fr/