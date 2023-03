Silvergate, le banquier de la crypto est-il au bord du précipice ? - Crypto Recap

Block 1 : Les actualités essentielles

DZ Bank, le géant allemand se lance dans les cryptomonnaies

La deuxième plus grande banque d'Allemagne en termes de fonds sous gestion, s'ouvre aux cryptomonnaies grâce à un partenariat avec Metaco. La banque offrira un service de garde de cryptomonnaies à ses clients institutionnels, rejoignant ainsi d'autres grandes banques comme la Société Générale, Citibank et DekaBank qui ont également adopté la plateforme Harmonize de Metaco

Le FMI souhaite-t-il une interdiction des cryptomonnaies ?

Le Fonds Monétaire International (FMI) envisage une interdiction de certaines cryptomonnaies ou un renforcement des règles qui leur sont applicables. Kristalina Georgieva, la directrice du FMI, souhaite une régulation plus forte du monde des cryptomonnaies et estime que c'est une priorité pour l'institution. A l’occasion d’une réunion avec les ministres des Finances du G20, elle a toutefois précisé qu'elle fait une différence entre les stablecoins et les autres actifs crypto et que les premiers peuvent être "un espace relativement positif pour l’économie". Le FMI considère que les avantages des cryptomonnaies "ne s'étaient pas encore matérialisés".

Encore un coup dur pour Binance

Coinbase suspendra le trading du stablecoin BUSD de Binance à partir du 13 mars en raison de son non-respect des normes de listing. Paxos, qui émet le BUSD, a accepté de cesser la création de nouveaux tokens en raison de la pression des régulateurs. Cependant, il ne s'agit pas d'un delisting, car les utilisateurs de Coinbase pourront toujours retirer leurs tokens. Pour rappel, la SEC a notifié à Paxos une éventuelle procédure judiciaire, reprochant que le BUSD ne soit pas un titre enregistré. En conséquence, la capitalisation du BUSD a chuté et Binance se prépare à une transition vers d'autres stablecoins, comme le TrueUSD (TUSD).

Binance explore l’intelligence artificielle

Binance a présenté sa dernière nouveauté : Bicasso, une intelligence artificielle capable de générer des illustrations NFT personnalisables. Elle perme de créer des illustrations à partir d'images existantes ou d'un “prompt”, en fournissant des consignes pour l'exécution de l'IA. Le rendu final pourra être ajusté en fonction des préférences de l'utilisateur, notamment pour le style, l'époque et les couleurs de l'image. Le lancement de Bicasso a eu lieu le 1er mars sur Binance NFT, avec des tests limités en premier lieu. Binance prévient que l'IA est encore en phase de développement et que certains résultats peuvent être amusants.



Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Plus tôt cette année, des nouvelles choquantes ont secoué l'industrie de la crypto : Silvergate et Signature, deux grandes banques amies de la scène crypto-américaine, avaient contracté des prêts dans le cadre d'un programme fédéral destiné à l'origine à soutenir les prêts hypothécaires en difficulté. Pour certains, il s'agissait d'une véritable gifle - après tout, lorsque Satoshi Nakamoto a publié la base de code du bitcoin en 2008, il s'agissait autant d'une déclaration politique que d'une révolution technologique. Les cryptomonnaies étaient censées obéir à des règles différentes de celles du système financier traditionnel, où les sauvetages et l'intervention des pouvoirs publics étaient la norme.

Bien sûr, l’entièreté de la cryptosphère n'a pas été bouleversée par cette nouvelle. Certains ont haussé les épaules et ont dit : "Eh bien, à quoi vous attendiez-vous ? Les banques sont des banques, elles feront toujours tout ce qu'elles peuvent pour rester à flot." Mais même les amateurs de crypto les plus apathiques n'ont pu s'empêcher de ressentir un peu de schadenfreude lorsque Silvergate a annoncé qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts.

La société a perdu un milliard de dollars au cours du dernier trimestre de 2022, tout particulièrement à cause de ses accointances avec FTX, et maintenant, elle a retardé son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission pour la première fois. Elle a notamment indiqué qu'elle n'était pas en mesure de déposer son rapport annuel (10-K) à temps en raison de l'afflux de demandes d'informations de la part de ses auditeurs indépendants et des régulateurs. Pour couronner le tout, Silvergate devait encore rembourser d'autres prêts, ce qui signifie qu'elle pourrait bientôt avoir de graves problèmes financiers.

Bien sûr, prédire la faillite d'une entreprise est toujours une chose risquée, même pour les investisseurs chevronnés. Mais la situation ne semble pas bonne pour Silvergate. La plateforme de cryptomonnaies Coinbase a mis fin à ses activités avec la banque au profit de son principal concurrent, Signature, en raison des finances chancelantes de Silvergate. Et même des investisseurs influents comme Cathie Wood de Ark Invest ont vendu leurs actions Silvergate. Ce n'est pas bon signe quand la majorité de vos actions sont vendues à découvert, ou quand le fonds spéculatif du trader milliardaire George Soros parie contre vous. L'action de Silvergate a chuté de 97% depuis novembre 2021.

Tout cela se passe dans le contexte d'une répression réglementaire sur les actifs numériques. Le gouvernement américain s'inquiète des risques de contagion de la crypto à l'économie traditionnelle et prend des mesures pour minimiser ces risques. Je continue de croire que l’écosystème des cryptomonnaies va survivre à cet assaut réglementaire, et peut-être même qu'elle en sortira plus forte de l'autre côté. Mais il est difficile de savoir quel sera le sort final de Silvergate.



D'une part, la banque a été l'une des premières à embrasser le monde de la crypto, à l'époque où personne d'autre ne voulait y toucher même avec un bâton. Elle a accueilli des entreprises comme SecondMarket de Barry Silbert (qui est devenu Digital Currency Group) et a ouvert la voie à d'autres banques. Mais d'un autre côté, si Silvergate fait faillite, peut-être que ce sera un signal d'alarme pour le reste de l'industrie. Peut-être que cela obligera tous ceux qui veulent se frotter à la cryptosphère de réévaluer leurs priorités et s'assurer qu'ils respectent vraiment la vision originale de Bitcoin : un système financier décentralisé et autorégulé où tout le monde joue selon les mêmes règles.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

Nous avons essayé le téléphone “Web3” de Vertu. Ça nous a fait peur (Wired, en anglais)

Pourquoi quelqu’un paierait-il pour Facebook ? (The Atlantic)

Comment un pound numérique pourrait fonctionner aux côtés des cryptomonnaies (The Conversation).

Les ordinaux sont-ils vraiment bons pour le Bitcoin ? (Bitcoin Magazine, en anglais)