Silverpoint Infratech Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce de la commercialisation et de la construction/travaux civils. La société s'occupe de l'aménagement du territoire et d'autres services connexes pour les projets du secteur de la construction civile et structurelle et des infrastructures. La société propose ses services pour des projets de génie civil, de construction et d'infrastructure. La société propose des services tels que le remblayage, le nivellement, la fondation de hangars et la construction de routes. Les filiales de la société comprennent Baglamukhi Agencies Limited, Bhootnath Exports Limited, Kailashdham Mercantile Limited, Khatushyam Mercantile Limited, Pushapdham Commodities Limited, Panchpushap Vyapaar Limited, Ramrajya Tieup Limited, Shyambaba Business Limited, Shivprabhat Tradelink Limited, Roselife Vanijya Limited et Wellside Agencies Limited.

Secteur Construction et ingénierie