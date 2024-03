Silverstock Metals Inc. est une société basée au Canada. La société se consacre à l'acquisition et à l'exploration de propriétés de ressources minérales, en mettant l'accent sur l'or et l'argent. La propriété Gold Cutter (la propriété) de la société est située dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, à environ 12 kilomètres au nord-ouest de la ville de Barriere, dans la division minière de Kamloops. La propriété est constituée de deux titres miniers contigus totalisant environ 1 821,1 hectares.

Secteur Sociétés minières intégrées