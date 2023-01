Simbhaoli Sugars Limited annonce la démission de Kamal Samtani en tant que secrétaire de la société / agent de conformité

Kamal Samtani, actuellement secrétaire général de Simbhaoli Sugars Limited depuis plus de 18 ans, a présenté une notification datée du 19.12.2022 pour son incapacité à continuer à servir dans la société en raison de diverses raisons personnelles, de l'avancement de sa carrière, de sa croissance professionnelle et de la nécessité d'accomplir certaines autres tâches avec une nouvelle exposition dans une autre organisation de renom. La date de relève peut être fixée par la direction, au plus tard le 14 février 2023 avec consentement mutuel, c'est-à-dire la date de la prochaine réunion du conseil d'administration de la société, pour examiner et approuver les résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022.