Simble Solutions Limited est une société australienne spécialisée dans les logiciels de gestion de l'énergie et du développement durable. L'entreprise propose des produits logiciels permettant d'établir des rapports sur le bilan carbone net zéro, ainsi que des solutions SaaS (Software-as-a-Service) de contrôle et d'intelligence énergétique, et des services associés. La société opère par le biais de deux plateformes de produits : CarbonView et SimbleSense. CarbonView est une plateforme de reporting carbone et développement durable qui permet aux entreprises de mesurer et de réduire leurs émissions de carbone et de remplir leurs obligations en matière de reporting carbone, tout en se dirigeant vers des émissions de carbone nulles. SimbleSense est une solution matérielle et logicielle intégrée en temps réel qui permet aux entreprises de visualiser et de contrôler leurs systèmes énergétiques et de réduire leurs coûts de consommation d'électricité. La société opère sur les segments des entreprises commerciales et industrielles et des moyennes entreprises en Australie et au Royaume-Uni.

Secteur Logiciels