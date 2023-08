Sime Darby Berhad est une société holding d'investissement basée en Malaisie. La société opère à travers quatre segments : Industrial, Motors, Healthcare et Others. Le secteur industriel est engagé dans la vente, la location et l'entretien d'équipements et de services d'ingénierie. Le secteur des moteurs comprend l'assemblage, la vente et la location de véhicules et la fourniture de services après-vente. Le secteur des soins de santé est engagé dans l'investissement dans le groupe Ramsay Sime Darby Health Care, qui fournit des services de soins de santé. Le segment Autres est engagé dans le courtage d'assurance et d'autres investissements généraux. Ses filiales comprennent Chubb Malaysia Sendirian Berhad, qui commercialise, installe, loue et entretient des produits de sécurité, Shandong Equipment Malaysia Sdn Bhd, qui vend et entretient des machines d'ingénierie Shandong, et Sime Darby TMR Sdn Bhd, qui reconditionne des équipements et des machines d'occasion.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation