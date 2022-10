La société malaisienne Permodalan va ajouter des actifs d'infrastructure dans le cadre de sa diversification.

Le plus grand gestionnaire d'actifs de Malaisie, Permodalan Nasional Bhd (PNB), prévoit d'ajouter des actifs d'infrastructure dans son portefeuille à partir de l'année prochaine afin de diversifier son exposition et de naviguer dans l'environnement actuel de forte inflation, a déclaré son principal dirigeant.

PNB, qui gérait 336,7 milliards de ringgit (72,46 milliards de dollars) d'actifs en 2021, a la majorité de son portefeuille investi dans des actions publiques, locales et internationales, en plus des investissements privés et de l'immobilier, entre autres.

"C'est une excellente classe d'actifs car elle permet de diversifier davantage notre portefeuille et d'améliorer les caractéristiques risque/rendement du portefeuille", a déclaré Ahmad Zulqarnain Onn, PDG du groupe PNB, dans une interview accordée à Reuters lors d'une visite à Singapour.

"Les gens commencent à chercher comment protéger leurs portefeuilles contre la détérioration de la valeur due à l'inflation", a déclaré Zulqarnain, ajoutant qu'au niveau mondial, les fonds étaient sous-alloués à l'infrastructure en tant que classe d'actifs.

La décision du gestionnaire d'investissement public intervient à un moment où les sociétés de capital-investissement et les gestionnaires d'actifs du monde entier s'intéressent à des milliards de dollars d'actifs d'infrastructure en Asie du Sud-Est, attirés par les perspectives de croissance et les rendements stables à long terme du secteur.

Zulqarnain, ancien directeur général adjoint du fonds souverain malaisien Khazanah Nasional Bhd, a déclaré que PNB a mis en place une petite équipe pour sa stratégie d'infrastructure et qu'elle l'étoffera dès qu'elle commencera à réaliser des investissements.

"Nous investirons dans des portefeuilles d'actifs d'infrastructure et dans des gestionnaires d'infrastructure ayant fait leurs preuves, ce qui donnera à PNB une exposition à un portefeuille très diversifié", a déclaré Zulqarnain, 49 ans, dans une interview en marge du Milken Institute Asia Summit à Singapour.

"La classe d'actifs elle-même est arrivée à maturité de sorte que vous pouvez la jouer comme l'immobilier. Vous pouvez également choisir les niveaux de risque", a-t-il ajouté. "Il y a beaucoup d'activité dans les télécoms, les centres de données, les ports, les routes, donc vraiment dans toute la gamme."

Zulqarnain, diplômé de Harvard, a déclaré qu'il y avait une énorme demande pour les infrastructures dans les marchés émergents, y compris en Asie du Sud-Est, étant donné les améliorations apportées aux aéroports et aux routes, en particulier dans des pays comme l'Indonésie.

PNB, qui a été créée en 1978, a des participations dans certaines des plus grandes entreprises malaisiennes telles que le créancier Maybank et Sime Darby Plantation, mais elle a diversifié son portefeuille, à travers les géographies et les classes d'actifs.

Depuis qu'elle a commencé à investir à l'échelle mondiale il y a six ans, la part des investissements internationaux dans son portefeuille total est passée à 17 % à la fin de 2021, selon le rapport annuel de la PNB.

M. Zulqarnain a déclaré que, bien que les marchés mondiaux aient fortement baissé cette année en raison des inquiétudes des investisseurs concernant la croissance économique suite aux fortes augmentations des taux d'intérêt par les banques centrales qui luttent contre l'inflation, il a vu des opportunités de faire de bonnes affaires.

"Maintenant que les taux d'intérêt et les courbes de rendement se sont déplacés vers le haut, je pense que nous allons commencer à ajouter des titres à revenu fixe", a-t-il déclaré.

"Et même dans les actions publiques, nous voyons les valorisations descendre à des niveaux beaucoup plus attrayants", a déclaré Zulqarnain. "Maintenez le cap, adoptez un rythme approprié et ayez cette vision à long terme, et cela portera ses fruits", a-t-il ajouté.

(1 $ = 4,6470 ringgit) (Reportage de Yantoultra Ngui et Anshuman Daga ; édition de David Evans)