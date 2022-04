Ferrero cesse d'acheter de l'huile de palme à l'entreprise malaisienne Sime Darby

KUALA LUMPUR (Reuters) - Le géant italien de la confiserie Ferrero a déclaré qu'il cesserait de s'approvisionner en huile de palme auprès de Sime Darby Plantation, les États-Unis ayant établi que le planteur malaisien avait recours au travail forcé.

Les conditions de travail dans ce pays d'Asie du Sud-Est font l'objet d'une attention particulière depuis deux ans. Les douanes américaines ont ainsi interdit les importations de produits de six entreprises, dont Sime Darby.

L'huile de palme, l'huile végétale la plus utilisée, est un ingrédient clé des chocolats Ferrero Rocher et de la pâte à tartiner Nutella. Elle leur donne une texture onctueuse et assure une longue durée de conservation.

"Le 6 avril, nous avons demandé à tous nos fournisseurs directs de ne plus approvisionner Ferrero en huile de palme et en huile de palmiste provenant indirectement de Sime Darby, jusqu'à nouvel ordre", a déclaré Ferrero à Reuters par email, précisant qu'il n'achetait pas directement à la société malaisienne.

Bien que Ferrero achète relativement peu d'huile comestible à Sime Darby - 0,25% de ses volumes - sa décision suit des démarches similaires de Cargill, Hershey et General Mills, ce qui pourrait compromettre la situation de Sime Darby comme leader en matière de production durable de l'huile de palme.

Sime Darby a déclaré à Reuters que la société avait pris des mesures en matière de droits de l'homme.

(Version française Elena Vardon)

par Mei Mei Chu