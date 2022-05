L'Indonésie annule son projet d'envoyer des travailleurs dans les plantations de palmiers de Malaisie

L'Indonésie a annulé un projet visant à envoyer ses citoyens travailler dans des plantations d'huile de palme en Malaisie voisine, qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre, a déclaré mardi son envoyé à Kuala Lumpur.

La Malaisie, deuxième producteur mondial d'huile de palme, devait accueillir le premier grand groupe de travailleurs migrants en provenance d'Indonésie depuis la réouverture des frontières, un coup de pouce pour l'industrie qui fait face à une pénurie de plus de 100 000 travailleurs.

La pénurie de main-d'œuvre a réduit la production malaisienne d'huile de palme, qui dépend de la main-d'œuvre étrangère, à son niveau le plus bas depuis plusieurs années, alors que le monde est confronté à une pénurie plus large d'huile comestible en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et des restrictions à l'exportation du principal producteur, l'Indonésie.

Mardi soir, 164 travailleurs de l'île de Lombok en Indonésie, le pays source préféré de l'industrie pour les travailleurs en raison des similitudes de temps et de terrain, devaient arriver à Kuala Lumpur sur un vol affrété, a déclaré à Reuters l'ambassadeur d'Indonésie en Malaisie, Hermono.

Mais une agence indonésienne chargée de la protection des travailleurs migrants a annulé le processus de recrutement et n'a pas autorisé les travailleurs à prendre l'avion, a déclaré l'envoyé.

"Il y a peut-être un malentendu sur la réglementation de la Malaisie dans le processus de délivrance du permis de travail. J'ai donné ma recommandation et mes assurances que tous les travailleurs obtiendront le permis de travail une fois qu'ils auront passé l'examen médical en Malaisie", a-t-il déclaré.

Le ministère malaisien des ressources humaines, qui avait prévu une session de contrôle pour mardi soir sur l'arrivée des travailleurs, a annulé l'événement en invoquant des "circonstances inévitables".

La nation d'Asie du Sud-Est compte sur les travailleurs étrangers, qui viennent principalement d'Indonésie, du Bangladesh et du Népal, pour occuper les emplois d'usine et de plantation boudés par les locaux.

Ces dernières années, le traitement des travailleurs migrants a suscité de plus en plus d'inquiétudes. Au cours des deux dernières années, sept entreprises malaisiennes ont été interdites par les États-Unis pour avoir eu recours à ce que les autorités américaines considèrent comme du "travail forcé".