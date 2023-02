SIMEC demande un délai de remboursement, Pires investit dans l'IA

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

SIMEC Atlantis Energy Ltd - Société d'énergie basée à Edimbourg et spécialisée dans l'énergie marémotrice - Demande aux détenteurs d'obligations d'accepter de retarder le remboursement de la dette de 5,0 millions GBP due le 31 mars. Cela s'explique par le fait qu'elle recevra des fonds provenant des revenus annuels de location de son projet de solutions de stockage d'énergie par batterie de 230 mégawatts / 460 mégawatts-heure, qu'elle estime au deuxième ou troisième trimestre de 2023. En reconnaissance de ce report et de l'augmentation des taux d'intérêt au cours des 12 derniers mois, l'émetteur d'obligations Atlantis Future Energy proposera un taux d'intérêt amélioré de 10 % sur les débentures AFE 2018, à compter du 1er avril pour la durée de la période de prolongation. Elle déclare qu'elle continue de faire progresser le projet ci-dessus sur son site d'Uskmouth au Pays de Galles, l'accord d'option pour la location du terrain d'Uskmouth courant jusqu'au 23 mai. À partir de cette date, elle s'attend à ce que la société propriétaire du projet de batterie, Uskmouth Energy Storage Limited, conclue un bail de 30 ans avec le groupe, ce qui déclenchera le paiement d'une prime de développement de 4 millions de livres à SAE environ 30 jours plus tard. Nomme les conseillers immobiliers spécialisés Gerald Eve LLP comme agent pour monétiser le bail, en cherchant à obtenir des offres de l'ordre de 11,8 millions de GBP.

Pires Investments PLC - Société d'investissement basée à Londres et axée sur la technologie de nouvelle génération - Convient d'investir dans le fonds de capital-risque Sure Valley Ventures III Ltd Partnership aux côtés de l'investisseur principal Enterprise Ireland. Investit initialement 54 000 euros, prévoit d'investir jusqu'à 5 millions d'euros sur la durée de vie de 10 ans du fonds, procurant à Pires une participation de 16,7 %. Le fonds prévoit d'investir dans une quinzaine de sociétés d'intelligence artificielle à forte croissance dans des secteurs tels que l'entreprise, les technologies immersives et la cybersécurité à travers l'Irlande. Le fonds a reçu 30 millions d'euros d'engagements à la première clôture, dont 15 millions d'euros d'Enterprise Ireland. Nicholas Lee, directeur de Pires, déclare : "Le secteur technologique a connu une année 2022 difficile et, par conséquent, un certain nombre d'opportunités d'investissement intéressantes deviennent disponibles à des valorisations attrayantes. Les administrateurs estiment donc que c'est le moment idéal pour investir dans un nouveau fonds axé sur la technologie."

Corre Energy BV - Producteur de solutions de stockage d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert basé à Groningen, Pays-Bas - Lève 8,9 millions d'euros par le placement de 2,0 millions d'actions et 529 810 actions souscrites à un prix de placement de 3,50 USD par action. Le prix de placement représente une décote d'environ 10 % par rapport au prix de clôture du marché intermédiaire de 3,90 euros le mardi. Le produit de la vente sera affecté à l'avancement de l'actif de la société à Zuidwending aux Pays-Bas et à Green Hydrogen Hub au Danemark. Le directeur général Keith McGrane a déclaré : "C'est un excellent soutien à l'entreprise, qui reconnaît les progrès réalisés dans nos projets à court terme et qui place l'entreprise en bonne position pour poursuivre sa croissance."

Logistics Development Group PLC - Société d'investissement basée à Londres - Achète 5,8 millions d'actions supplémentaires dans Alliance Pharma PLC à un prix moyen de 0,5911 GBP par action ou une contrepartie totale en espèces de 3,5 millions de GBP. Détient maintenant une participation dans 18,7 millions d'actions d'Alliance Pharma, soit 3,5 % du capital social.

