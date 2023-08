Simon Property Group, Inc. est spécialisé dans la détention et la gestion de centres commerciaux communautaires et de proximité, et de magasins d'usine. A fin 2020, le portefeuille immobilier est composé de 251 actifs situés aux Etats-Unis (203), en Asie, en Europe et au Canada (31), et à Porto Rico (17). En outre, le groupe détient 80% de Taubman Realty Group, LLC. et 22,4% de Klépierre.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial