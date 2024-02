Simon Property Group a dépassé les attentes du marché pour les fonds d'exploitation (FFO) du quatrième trimestre lundi, car la société d'investissement en immobilier commercial (REIT) a bénéficié d'une forte demande de location dans ses centres commerciaux et ses galeries marchandes.

Simon Property Group est une société de placement immobilier qui possède des centres commerciaux, des restaurants et des lieux de divertissement. Parmi ses principaux locataires figurent LVMH, marque de luxe de premier plan et propriétaire de Louis Vuitton, Christian Dior, Hennessy et Tiffany & Co, entre autres.

Le résultat financier de Simon Property au quatrième trimestre, une mesure clé de la performance d'une société de placement immobilier, a augmenté de 8,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,69 $ par action, dépassant les estimations de LSEG qui étaient de 3,34 $ par action.

Le taux d'occupation des centres commerciaux et des magasins haut de gamme de la société était de 95,8 % au 31 décembre, soit 90 points de base de plus qu'il y a un an. Le loyer minimum de base par pied carré était de 56,82 $ au 31 décembre, soit une augmentation de 3,1 % par rapport à l'année précédente.

Ses actions, qui ont gagné 21,5 % en 2023, ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges prolongés.

La société prévoit que le FFO par action sera compris entre 11,85 $ et 12,10 $ pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, contre les attentes des analystes de 12,20 $. Elle a déclaré un FFO de 12,51 $ par action pour 2023.