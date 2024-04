(Alliance News) - Adasta, l'une des principales agences de publicité numérique en Italie et filiale d'Execus Spa, a terminé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros, en hausse de 37 % par rapport à l'année précédente, et une croissance à deux chiffres du bénéfice d'exploitation d'environ 43 % par rapport à 2022.

La société propose des services de gestion de la publicité numérique, visant à maximiser les performances des éditeurs et à garantir l'efficacité des campagnes pour les annonceurs.

"2023 a été une année de confirmations importantes, nous avons encore consolidé notre position sur le marché italien, également grâce à l'expansion du portefeuille d'éditeurs, qui a vu l'entrée d'importants journaux et l'établissement de partenariats stratégiques, comme celui annoncé ces dernières semaines concernant l'embarquement d'Editoriale Domani", a commenté Simone Chizzali, PDG d'Adasta.

"En 2024-2025, nous viserons l'internationalisation des activités, en nous orientant vers des marchés plus matures en ce qui concerne la logique de l'automatisation de la publicité, à travers des connexions technologiques sans contraintes d'exclusivité. Sur le marché italien, nous viserons plutôt à rationaliser et à consolider davantage les relations exclusives existantes avec les éditeurs actifs dans Adasta, et à une croissance significative estimée des propriétés de concession au cours de l'année".

Comme l'indique une note de la société, Adasta investira également dans l'introduction de nouvelles unités commerciales et d'entités indépendantes visant à explorer des segments de marché et des produits complémentaires à ceux qu'elle propose actuellement. L'objectif est de renforcer l'offre existante et de tirer parti des technologies existantes pour stimuler la croissance organique, tout en maintenant une innovation continue et en consolidant le leadership dans les secteurs cibles grâce à une intégration verticale qui optimise le contrôle de la chaîne de valeur.

Execus est stable à 2,70 euros par action.

