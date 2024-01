(Alliance News) - GM Leather Spa a annoncé mardi qu'elle avait nommé Christian Guerra au poste de directeur financier du groupe, avec effet immédiat.

M. Guerra - qui ne détient aucune action de la société - remplacera Marco Malagutti, qui a occupé le poste de directeur financier par intérim et reste co-directeur général de la société.

Comme l'explique la société, la nomination de M. Guerra s'inscrit dans le cadre de la stratégie de renforcement de la structure organisationnelle et des rôles de direction, afin d'étendre les compétences conformément à la stratégie de développement de la société.

Simone Voltolin, PDG de GM Leather, a déclaré : "Nous souhaitons la bienvenue à Christian Guerra, convaincus que sa contribution sera importante pour créer de nouvelles opportunités de développement commercial et faire de notre groupe un modèle de référence pour l'ensemble du secteur. Nous sommes une réalité en constante expansion, y compris par des lignes externes, et avec un regard constant vers l'avenir, grâce aux compétences et au dévouement de nos employés".

L'action de GM Leather a clôturé mardi en baisse de 1,5 %, à 1,34 euro par action.

