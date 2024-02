(Alliance News) - Simone Spa a annoncé vendredi qu'elle avait acheté le domaine www.posizioniaperte.com.

Posizioni Aperte est un portail qui aide les demandeurs d'emploi à entrer en contact avec les entreprises et les organismes publics qui recherchent du personnel. Au cours du quatrième trimestre de l'année dernière, le site a enregistré 440 000 visites, soit 20 % du trafic des deux principaux domaines du groupe, "Edizioni Simone" et "Simone concorsi".

"L'investissement est stratégique pour l'entreprise car il renforce la présence du groupe sur le web, un objectif déjà énoncé lors de l'introduction en bourse et en ligne avec les stratégies de croissance définies par l'entreprise. En outre, le nouveau domaine permettra à Simone d'approcher non seulement son marché traditionnel de personnes à la recherche d'un emploi dans l'administration publique, mais aussi la demande d'emplois dans le secteur privé", a déclaré Simone.

Luca Misso, directeur général de Simone, a déclaré : "Avec cette opération, Simone accroît de manière décisive sa présence sur le web et offre un nouveau service aux utilisateurs de nos services en ligne. Comme Simone, la plateforme Posizioni Aperte a aidé et continue d'aider de nombreuses personnes à obtenir le poste de travail souhaité. Nous sommes convaincus que cette nouvelle acquisition nous permettra de développer de nouvelles opportunités commerciales et d'améliorer encore la position de nos produits sur le marché, qu'ils soient imprimés ou numériques.

L'action Simone est en hausse de 3,6 %, à 2,01 euros par action.

