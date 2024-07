(Alliance News) - Simone Spa a annoncé jeudi qu'elle avait demandé des allègements fiscaux dans le cadre de la Zone économique spéciale (ZES).

La société investira 2,5 millions d'euros dans une nouvelle imprimerie numérique, dont 2,3 millions d'euros seront éligibles aux subventions ZES et 4.0.

La nouvelle usine sera financée par une opération de crédit-bail et sera achevée le 15 novembre 2024.

Luca Misso, président et administrateur délégué de Simone S.p.A., a déclaré : "Nous avons décidé de saisir les opportunités offertes aujourd'hui par les réglementations ZES et 4.0, afin de poursuivre sur la voie de l'innovation numérique durable et de nous orienter de plus en plus vers l'impression à la demande. Les publications juridiques et concurrentielles nécessitent des tirages de plus en plus petits mais beaucoup plus fréquents : cela requiert des systèmes d'impression numérique avancés capables de répondre à ce besoin."

"Non seulement nous pourrons élargir notre offre avec des produits plus nombreux et plus actuels, mais nous pourrons également produire de manière de plus en plus efficace et durable, en limitant les stocks et le risque de retours."

Le cours de l'action Simone est stable à 1,88 EUR.

