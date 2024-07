Simone SpA est un éditeur de livres basé en Italie. La société se concentre principalement sur la publication de livres et de manuels. La société fournit un contenu juridique actualisé accessible aux étudiants. Elle publie des ouvrages juridiques et professionnels ainsi que des manuels scolaires. Ses produits comprennent des manuels destinés à la préparation des examens universitaires, des concours et des examens de qualification professionnelle pour les comptables, les avocats, les courtiers en assurance et les agents immobiliers, entre autres, ainsi que des manuels scolaires dans les domaines des langues classiques, des sciences humaines, des technologies de l'information et de la chimie, entre autres. Elle fournit également des services d'assistance à la clientèle. La société opère au niveau local.

Secteur Edition