Simplex Castings Limited est une société basée en Inde qui est principalement engagée dans la fabrication de fonte à graphite sphéroïdal (SG), d'acier, de pièces moulées en alliage spécial, de pièces moulées en fonte (C.I.) et d'équipements. La société répond aux besoins de fabrication de composants d'ingénierie, de pièces moulées, de forgeage, de fabrication, d'usinage, d'assemblage, de construction d'équipements, d'essais internes, de division EPC et d'installation de conception. Ses produits comprennent des plaques d'assise/de surface et des machines-outils, des wagons frittés et des wagons-palettes en acier moulé et en fonte ductile, des composants pour les cimenteries et les usines de concassage, des équipements pétroliers pour l'industrie des hydrocarbures, des pièces d'équipement pour le secteur du terrassement, des équipements pour les aciéries, des pièces moulées lourdes et des composants fabriqués pour le secteur de l'énergie, des produits pour les sucreries, des portes de fours à coke et des assemblages, des produits ferroviaires et des lingotières. La société s'adresse à divers secteurs industriels, tels que l'acier, les chemins de fer, l'électricité, les mines, le ciment, le sucre, les produits chimiques, les engins de terrassement, la construction navale et les machines-outils, entre autres.

Secteur Acier