Simplex Mills Company Limited a annoncé que, sur la base des recommandations du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d'administration a approuvé la nomination de Mme Kalyani Natekar (ACS 43341) en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité et l'a désignée comme personnel de direction clé de la société avec effet au 1er juin 2024. Elle a plus de 7 ans d'expérience dans le domaine du secrétariat d'entreprise, de la gouvernance d'entreprise et des questions liées à la FEMA. Membre de l'Institute of the Company Secretaries (Membership ACS A43341). Diplômée en commerce de l'Université de Mumbai.