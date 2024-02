Simpson Manufacturing Co,. Inc. par l'intermédiaire de sa filiale Simpson Strong-Tie Company Inc. (SST), conçoit, développe et fabrique des produits de construction en bois et en béton. Ses produits de construction en bois comprennent des connecteurs, des plaques de fermes, des systèmes de fixation, des attaches et des systèmes de résistance latérale préfabriqués. Ses produits de construction en bois sont utilisés dans la construction à ossature légère. Ses produits de construction en béton comprennent des adhésifs, des produits chimiques, des ancrages mécaniques, des forets en carbure, des outils actionnés par des poudres, des matériaux renforcés de fibres et d'autres produits de réparation utilisés pour la protection et le renforcement. Ses produits de construction en béton sont utilisés dans les constructions en béton, en maçonnerie et en acier. Elle commercialise ses produits sur les marchés de la construction résidentielle, de la construction industrielle légère et commerciale, de la rénovation et du bricolage. La société est également concepteur, fabricant et distributeur de solutions de fixation et d'attache pour le marché européen du bâtiment et de la construction.

Secteur Fournitures de construction et installation