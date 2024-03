Simran Farms Limited est une société basée en Inde. La société est principalement engagée dans des activités de reproduction et d'élevage de volailles. Elle se concentre principalement sur l'intégration/l'agriculture contractuelle avec les éleveurs de volailles et la consolidation des activités avicoles. Elle a également mis en place sa propre usine de production d'aliments pour volailles. En outre, ses fermes d'élevage sont équipées de systèmes d'automatisation, de cages pour l'élevage scientifique et l'insémination artificielle, ainsi que d'une gestion équilibrée de l'alimentation pour chaque oiseau. La société est présente dans divers segments du secteur avicole, notamment la reproduction, l'éclosion, l'élevage de poulets de chair, la transformation des aliments pour animaux, la transformation des poulets et la médecine vétérinaire (par l'intermédiaire de Simfa Labs), entre autres. Les fermes d'élevage de volailles de la société mère sont situées près d'Indore, dans l'État de Madhya Pradesh. Ses couvoirs et ses fermes d'élevage sous contrat sont situés dans le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh, le Gujarat, le Rajasthan, le Punjab, le Jammu et le Maharashtra.

Secteur Pêche et agriculture