Sims Limited (ASX : SGM), leader mondial du développement durable et acteur de l’économie circulaire, a annoncé aujourd’hui la nomination de Warrick Ranson au poste de directeur financier du groupe, à compter du 4 décembre 2023. M. Ranson succèdera à Steve Skurnac, directeur financier par intérim, qui occupe ce poste depuis le 1er octobre 2023.

Warrick Ranson, incoming CFO at Sims Limited (Graphic: Business Wire)

M. Ranson, qui rendra compte à Stephen Mikkelsen, directeur général et chef de la direction de Sims Limited, apporte plus de deux décennies d’expérience approfondie au niveau de la direction, acquise à des postes de direction au sein d’entreprises de premier ordre, opérant sur les marchés mondiaux dans les secteurs de l’exploitation minière et des ressources.

« Je suis ravi d’accueillir Warrick au sein de notre équipe. Son expérience exceptionnelle dans la promotion de l’innovation, le développement d’une culture axée sur la croissance et la création de valeur pour les actionnaires contribuera à renforcer la culture de Sims Limited », déclare M. Mikkelsen à propos de cette nomination. « Warrick contribuera à l’équipe de manière significative tandis que nous traversons une phase importante de notre organisation, y compris le recyclage du capital, la poursuite d’initiatives de croissance et l’optimisation de notre structure de coûts. Cette nomination intervient alors que nous connaissons une transformation importante de nos activités et je suis convaincu qu’il jouera un rôle essentiel dans la poursuite de notre succès. »

Avant cette nomination, M. Ranson a occupé le poste de directeur financier chez OZ Minerals Limited pendant près de six ans, où il a joué un rôle déterminant dans l’orientation de cette société à travers une période de croissance substantielle et de création de valeur. Auparavant, M. Ranson a passé environ 18 ans chez Rio Tinto, où il a occupé diverses fonctions. Au cours de son mandat, il a notamment supervisé d’importants investissements en capital et des activités de fusion et d’acquisition pour le groupe de produits Cuivre. M. Ranson a en outre joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre d’initiatives de développement commercial en tant que directeur commercial de l’activité Minerai de fer, la plus grande division d’exploitation de Rio Tinto.

M. Ranson sera basé au siège social de Sims Limited à Sydney, en Australie.

À propos de Sims Limited

Fondée en 1917, Sims Limited crée de la valeur en utilisant des solutions circulaires permettant d’ouvrir la voie à une économie à faible émission de carbone. Grâce à ses trois divisions, Sims Lifecycle Services, Sims Metal et Sims Resource Renewal, Sims Limited permet la réutilisation de ressources naturelles limitées et favorise la décarbonisation des chaînes d’approvisionnement de ses clients, ce qui a un impact positif et mesurable sur les individus, les communautés, les industries et les gouvernements. Les trois piliers de développement durable de Sims Limited, à savoir opérer de manière responsable, boucler la boucle et s’associer au changement, sont ancrés dans son objectif visant à créer un monde sans déchets pour préserver notre planète et guidant son approche stratégique, qui cherche à créer de nouvelles solutions innovantes qui rendent les ressources disponibles pour une utilisation future et réduisent les pertes environnementales. Les actions ordinaires de la société sont cotées à l’Australian Securities Exchange (ASX : SGM) et ses American Depositary Shares sont cotées sur le marché de hors bourse aux États-Unis (USOTC : SMSMY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.simsltd.com.

